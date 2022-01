Ein regelmäßiges passives Einkommen zu erzielen, ist eines meiner Anlageziele. Es ermöglicht mir, aus meinem Arbeitseinkommen eine weitere Einkommensquelle zu erschließen. Und was noch wichtiger ist: Es könnte mich auch nach der Pensionierung unterstützen - etwas, das wir meiner Meinung nach von dem Tag an planen sollten, an dem wir anfangen, Geld zu verdienen. In diesem Artikel gehe ich darauf ein, wie ich im Jahr 2022 am besten ein passives Einkommen erzielen kann. Warum 2022 ein gutes Jahr ist, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...