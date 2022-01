* Kennen Sie die Finanzmarktgeschichte* Gute Zeiten für flexible Anleger* Hohe Baisse-Wahrscheinlichkeit* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Hohe Überzahlungen beim Kindergeld

Liebe Leser,



"Höchste Risikostufe an der US-Börse erreicht", titelten Roland Leuschel und ich in der Januar 2022-Ausgabe unseres Börsenbriefes Krisensicher Investieren. Zeitgleich veröffentlichten wir eine höchst aktuelle Themenschwerpunkt-Ausgabe, die Sie unbedingt kennen sollten, wenn Sie das gegenwärtige Geschehen an den Finanzmärkten richtig einordnen und eine Vorstellung davon erhalten wollen, wie es in den kommenden Monaten wahrscheinlich weitergehen wird.



Die geldpolitische Wende der Fed trifft auf eine historisch überbewertete US-Börse und eine neue Immobilienblase, die noch größer ist als im Jahr 2006. Deshalb sollten Sie sich jetzt mit den Themen Spekulationsblasen und Aktienbaissen vertraut machen. In unserer Themenschwerpunkt-Ausgabe "Historische Baissen und Börsencrashs" finden Sie neben einem Exkurs über Spekulationsblasen und einem Beitrag über die Bedeutung der historischen Überbewertung eine Chart-Galerie historischer Baissen.

Den vollständigen Artikel lesen ...