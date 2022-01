Wer an einem US-Firmensitz von T-Mobile arbeitet, kommt um eine Corona-Impfung nicht mehr herum. Ab Anfang April drohen andernfalls Entlassungen. Das teilte T-Mobile seiner Belegschaft in einer internen E-Mail von Personalchefin Deeanne King mit, die Bloomberg vorliegt. Demnach werden Mitarbeiter:innen, die bis zum 21. Februar 2022 nur eine Impfdosis erhalten haben, in den unbezahlten Urlaub geschickt. Wer bis zum 2. April 2022 nicht vollständig geimpft ist, wird dem Schreiben zufolge entlassen. Ab diesem Zeitpunkt wolle T-Mobile seine ...

