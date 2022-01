Forschende aus den USA haben einen neuartigen Corona-Test für zuhause entwickelt. Er soll per Smartphone-Kamera durchgeführt werden und aussagekräftig wie ein PCR-Test sein - aber deutlich günstiger und ohne Labor. Die Ausbreitung der Omikron-Variante und damit die rasant steigende Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland sorgt für wachsende Nachfrage bei PCR-Tests. Das Problem: Die Labore kommen nicht mehr hinterher. Inzwischen hat die Regierung entschieden, PCR-Tests zu priorisieren. Die Entwicklung eines neuen Corona-Tests einer Gruppe von Wissenschaftler:innen der Universität in Santa Barbara, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...