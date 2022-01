Im US-Handel haben sich Tech-Aktien am Freitag deutlich erholt. Auch der Kurs der Alibaba-Aktie ist 3,08 Prozent gestiegen. Das ist für Anleger bei näherer Betrachtung aber nur bedingt ein Grund zur Freude. Der direkte Vergleich mit den Konkurrenten zeigt nämlich, dass Alibaba eigentlich gar nicht so gut dasteht.So ist der chinesische E-Commerce Rivale Pinduoduo in den vergangenen Wochen zwar massiv gefallen, der Kurs schlägt aber erwartungsgemäß im Rahmen der allgemeinen Erholung kurzfristig auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...