Die Börsen kamen in dieser Woche kaum zur Ruhe. Gleich aus mehreren Richtungen gab es ständig neue Entwicklungen zu sehen, was für mal mehr und mal weniger gute Laune sorgte. Noch bevor die neue Woche startet, tut sich hinter den Kulissen so einiges, was schon morgen mit Sicherheit großen Einfluss auf die Kursentwicklungen nehmen wird.Bei BioNTech (US09075V1026) standen kürzlich Fragen von renommierten Chemie-Professoren im Mittelpunkt. Jene sorgten sich unter anderem um die Angabe des Herstellers, dass der Impfstoff eine gräuliche Farbe haben ...

Den vollständigen Artikel lesen ...