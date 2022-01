EEG Rücklage über 10 Mrd EUR zum 31.12.2021, Abschaffung EEG bereits 2022, Senkung der EEG auf 3,72 Cent (nach 6,5 Cent in 2021). Was bedeutet das für die "Windenergieaktien"? Die EEG Höhe bedeutet erstmal gar nichts für die Bestandshalter von Windenergieaanlagen in Deutschland, aber die Gründe für deren Rückgang und für das Ansteigen der Rücklage sind durchaus wichtig, bilanzwirksam. Wenn auch in unterschiedlichem Ausmass für die Windenergie Aktien:.Encavis PNE Energiekontor BayWa oder ABO Wind - im EEG/Strompreistest. Windenergie Aktien: Encavis PNE Energiekontor BayWa oder ABO Wind - EEG-Entwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...