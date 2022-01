Seit dem bisherigen Allzeithoch vom November hat der Bitcoin zwischenzeitlich die Hälfte an Wert verloren. Die Kurskorrektur der vergangenen Wochen hat auch viele Bitcoin-Anleger:innen ihren Millionärsstatus gekostet - fast 30.000, um genau zu sein. Als der Bitcoin-Kurs in der vergangenen Woche kurz unter die Marke von 33.000 US-Dollar gerutscht ist, hatte der Coin seit seinem Höchststand im November (knapp 69.000 Dollar) mehr als die Hälfte seines Werts eingebüßt. Obwohl bullische Prognosen weiter an neuen Kursrekorden festhalten, haben viele Menschen in den vergangenen Wochen viel Geld verloren - solange sie die Verluste nicht realisiert ...

