Das Quantenzeitalter bringt viele Chancen, aber auch Sicherheitsrisiken. Forschende haben berechnet, was nötig wäre, um die Verschlüsselung hinter dem Bitcoin zu knacken. Sobald Quantentechnologie in der Breite verfügbar wird, sind aktuelle Verschlüsselungstechnologien nicht mehr ausreichend, weil Quantencomputer auch komplexe mathematische Probleme schnell lösen können. Das ist auch für Kryptowährungen wie Bitcoin ein Problem. Wann genau es so weit sein wird, ist nicht ganz klar. Vier Forscher aus Großbritannien und den Niederlanden haben berechnet, dass ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...