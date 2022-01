Unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung hat sich die charttechnische Ausgangslage jedoch noch einmal erheblich eingetrübt. The Scotts Miracle-Gro hat für den 01.02. frische Quartalszahlen angekündigt. The Scotts Miracle-Gro wird über das 1. Quartal des Fiskaljahres 2022 (endet am 30.09.) berichten. Unmittelbar vor der Zahlenveröffentlichung hat sich die charttechnische Ausgangslage jedoch noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...