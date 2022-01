Berlin (ots) -Kurzform: Attraktive Arbeitgeber zeichnen sich auch dadurch aus, dass Mitarbeiter langfristig gebunden werden. Hier muss das Land Berlin ansetzen und sich dringend Gedanken machen, wie es die Motivation der Angestellten hochhält und ihnen auch jene Wertschätzung entgegenbringt, die sie verdienen. Um eine solch starke Fluktuation zu vermeiden. Dabei wäre ein Blick in die vielen großartigen Unternehmen der Stadt bestimmt hilfreich.Der vollständige Kommentar: Es sind erst einmal schöne Zahlen, die das Land Berlin präsentiert. Der oft gescholtene öffentliche Dienst wuchs im Jahr 2020 um 3500 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Vor allem in den Haupt- und Bezirksverwaltungen ist die Personaldecke dicker geworden. Man könnte meinen, Berlin ist als Arbeitgeber ja doch sexy, oder?Doch die Zahlen des vorgelegten "Fluktuationsbericht" müssen eingeordnet werden. Während des ersten Pandemiejahres, einer Zeit mit großer Unsicherheit, entschieden sich mehr als 9000 Menschen gegen eine vergleichsweise sichere Anstellung im öffentlichen Dienst, bei der man weder betriebsbedingte Kündigungen noch Kurzarbeit befürchten musste. Der Großteil davon schied aus der Hauptverwaltung aus. Dabei handelt es sich nicht nur um Rentner, es sind auch viele motivierte Arbeitskräfte, denen die Mühlen der Verwaltung zu langsam sind, deren Arbeitsplatz zu schlecht ausgestattet ist oder die woanders größere Aufstiegschancen sehen. Zudem liest sich aus dem Bericht auch, dass bei Polizei und Verwaltung fast jeder Zweite befristet angestellt wird. Das gibt Beschäftigten kaum Planungssicherheit. Wenn nach der Probezeit noch einmal ein halbes Jahr vergeht, indem über die Arbeit mit drastischer Konsequenz geurteilt werden kann.Attraktive Arbeitgeber zeichnen sich auch dadurch aus, dass Mitarbeiter langfristig gebunden werden. Hier muss das Land ansetzen und sich dringend Gedanken machen, wie es die Motivation der Angestellten hochhält und ihnen auch jene Wertschätzung entgegenbringt, die sie verdienen. Um eine solch starke Fluktuation zu vermeiden. Dabei wäre ein Blick in die vielen großartigen Unternehmen der Stadt bestimmt hilfreich.Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53614/5134046