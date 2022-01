Kommt der international agierende Möbelkonzern Steinhoff nach dem Bilanzskandal von 2017 wieder auf die Beine? Der Vergleich mit den Gläubigern wurde bestätigt, nun geht es in naher Zukunft um den Abbau des horrenden Schuldenberges. Ganz anders sieht es am deutschen Immobilienmarkt aus. Hier warnt bereits die deutsche Bundesbank vor einer Überhitzung nach den stark gestiegenen Preisen der letzten Jahre. Mehr Potenzial bietet sich auf anderen Kontinenten der Erde, speziell in Südost-Asien.

