Montano Real Estate GmbH mit 1,1 Mrd. Euro Transaktionsvolumen in 2021 - Steigerung um 300 Prozent gegenüber Vorjahr - Erweiterung des Geschäftsmodells und starker Ankerinvestor als Basis für ambitionierte Wachstumsziele in 2022 München, 31. Januar 2022 - Die Montano Real Estate GmbH ("Montano", www.montano.eu), einer der führenden unabhängigen Investment-Spezialisten auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt, hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Transaktionsvolumen von 1,1 Mrd. Euro abgeschlossen. Dies entspricht einer Vervierfachung des Volumens gegenüber 2020 (275 Mio. Euro). Eines der Transaktions-Highlights in den von Montano aktiv gemanagten Assetklassen Büro, Einzelhandel, Light Industrial, Logistik und Public Infrastructure war der erfolgreiche Verkauf des Münchener Landmark-Objekts "Uptown München", dem höchsten Bürogebäude der Stadt. Weitere erfolgreiche Transaktionen umfassen u.a. das Objekt Easten am Hauptbahnhof in Düsseldorf sowie die erste Transaktion die Montano auf die eigene Bilanz genommen hat, der Erwerb eines Büroobjektes in Nordrhein-Westfalen mit einem Volumen von 70 Mio. Euro. Im September 2021 hat Montano zudem mit dem weltweit tätigen Investmentmanager Carlyle eine Partnerschaft vereinbart, um gemeinsam in Logistikimmobilien mit Schwerpunkt auf Distributionsobjekte in erstklassigen stadtnahen Lagen in Deutschland zu investieren. Montano wird im Rahmen dieser Partnerschaft mit dem Asset Management eines bestehenden Portfolios von zwölf Logistikimmobilien in Deutschland beauftragt. Gemeinsam soll das Portfolio in den nächsten Jahren auf einen Wert von 500 Mio. Euro ausgebaut werden. In Summe konnte Montano im vergangenen Geschäftsjahr neue Asset Management-Mandate in Höhe von 280 Mio. Euro gewinnen. Der Wert der Assets under Management lag zum Geschäftsjahresende bei 1,55 Mrd. Euro. Im Asset Management wurden im letzten Jahr 35 Mietverträge für insgesamt 65.000 qm abgeschlossen. "Wir waren im abgelaufenen Geschäftsjahr in unserem Kerngeschäft sehr erfolgreich und haben unsere ehrgeizigen Ziele noch übertroffen", so Montano-Gründer und Managing Partner Ramin Rabeian. "Um dieses Momentum zu nutzen, haben wir unsere Geschäftsführung und unser Geschäftsmodell erweitert. Eine vielversprechende neue Säule unseres Geschäfts ist künftig die Konzeption und der Vertrieb eigener Investmentprodukte. Wir wollen dazu attraktive Core-Immobilien selbst erwerben und über regulierte Investmentprodukte institutionellen Anlegern in Deutschland anbieten." Mit Thomas H. Pohlmann konnte Montano im Dezember 2021 einen ausgewiesenen Experten im Vertrieb von regulierten Investmentprodukten gewinnen. Pohlmann verstärkt die Montano Geschäftsführung um die beiden Gründer Ramin Rabeian und Sebastian Schöberl. Er war zuvor Head of Institutional Sales & Investors Relations bei BNP Paribas REIM und soll bei Montano den Bereich Fondsplatzierung und Eigenkapitaleinwerbung verantworten. Nicht nur personell, sondern auch kapitalseitig hat sich Montano im abgelaufenen Geschäftsjahr weiter verstärkt. Nachdem die TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG ("TTL", ISIN DE0007501009) bereits im Dezember 2020 mit 30 Prozent bei Montano eingestiegen war, wurde der Anteil im Mai 2021 auf 50 Prozent erhöht. Mit TTL als starkem Ankerinvestor und den über die Kapitalerhöhung eingeworbenen Mitteln verfügt das Unternehmen über eine substanzstarke Basis für seine ambitionierten Wachstumsziele. Für das laufende Geschäftsjahr ist die Auflage von zwei Immobilien-Spezialfonds sowie der Ausbau bestehender Individualmandate geplant. Montano erwartet für 2022 ein Transaktionsvolumen von über 1 Mrd. Euro. Das mittelfristige Ziel, bis 2025 die Assets under Management auf 6-8 Mrd. Euro zu steigern, bleibt bestehen. Für das Geschäftsjahr 2021 wird Montano erstmalig auch einen Geschäftsbericht veröffentlichen und so dem gestiegenen Bedürfnis von Investoren nach mehr Transparenz Rechnung tragen. Die Veröffentlichung ist im Februar 2022 geplant. Über Montano Real Estate

Die Montano Real Estate GmbH ist der führende unabhängige Investment-Spezialist auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt mit Büros in München, Frankfurt und Berlin. Institutionelle Investoren finden bei Montano zu ihrem Risikoprofil passende, sichere und besonders renditestarke Investmentprodukte. Die umfassende Erfahrung im Asset Management für institutionelle und internationale Investoren sicherte dem 2013 von Ramin Rabeian und Sebastian Schöberl gegründeten Unternehmen stetiges Wachstum und lukrative Wertsteigerungen deutlich oberhalb des Marktniveaus.

www.montano.eu



