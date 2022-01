Nach einem starken Dezember-Quartal befindet sich die Apple-Aktie wieder im Rally-Modus. Knapp sieben Prozent kletterte das US-Papier am vergangenen Handelstag nach oben, nachdem am Donnerstag die Q1-Zahlen veröffentlicht wurden - und die Analysten sehen noch mehr Kurspotenzial.Eine ganze Reihe an Analysten hat nach der Q1-Veröffentlichung von Apple bereits die Kursziele nach oben geschraubt. So hob beispielsweise Goldman Sachs das Ziel von 142 auf 161 Dollar an. Der iPhone-Hersteller habe im Weihnachtsquartal ...

