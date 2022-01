The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.01.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 30.01.2022



ISIN Name

US166764AT77 CHEVRON 15/22

XS1178970106 UNIL.FIN.NED 15/22 MTN

CH0148295451 PFZ.SCHW.KT.BKN 12-22 419

XS1179936551 AIB MRTGE BK 15/22 MTN

DE000A1KRJB8 ING-DIBA AG HPF 12/22

XS1513741311 ALFA BOND ISS. 16/UND.FLR

US166764BN98 CHEVRON 17/22

