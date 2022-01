The following instruments on XETRA do have their first trading 31.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 31.01.2022Aktien1 ZAE000304796 Fairvest Ltd.2 CA45921J1093 International Business Machines Corp. CDR3 US11778E1064 B3 S.A. ADR4 AU0000187247 Haranga Resources Ltd.5 US0434001006 Asahi Kasei Corp. ADR6 US69882P2011 Papaya Growth Opportunity Corp. I7 US75945E1091 Reliance Infrastructure Ltd. GDR8 GB00BP6MXD84 Shell PLC9 US7802593050 Shell PLC ADR10 CA64112C1041 Net Zero Renewable Energy Inc.Anleihen/ETF1 DE000A3MP7N7 DS Investor GmbH2 IT0005482309 Italien, Republik3 XS2438629573 Kreditanstalt für Wiederaufbau4 DE000LB2BMS4 Landesbank Baden-Württemberg5 DE000LB2BMQ8 Landesbank Baden-Württemberg6 DE000LB2BMD6 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB2BME4 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB2BMF1 Landesbank Baden-Württemberg9 CH0522158978 St. Galler Kantonalbank AG10 US06407F2F85 Bank of New Zealand11 XS2434790023 International Finance Corp.12 CH1160188319 National Australia Bank Ltd.13 FI4000517677 Finnland, Republik14 XS2439224705 International Bank for Reconstruction and Development15 IE00080CTQA4 Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE Europe Sector UCITS ETF