Bern (ots) -Serge Laville, bisheriger Leiter der Abteilung Accounting/Controlling und seit November 2021 CFO ad interim, wird Nachfolger von Hanspeter Kaspar als Leiter Finanzen und Infrastruktur und Mitglied der Geschäftsleitung von Valiant.Serge Laville arbeitet seit 2011 bei Valiant als Leiter Accounting/Controlling und stellvertretender CFO. Vorgängig war er während acht Jahren in verschiedenen Funktionen bei PricewaterhouseCoopers im In- und Ausland beschäftigt. 2003 erlangte er an der Fachhochschule Neuchâtel das Diplom Betriebsökonom FH, 2006 absolviert er an der EXPERTsuisse die Ausbildung zum Diplomierten Wirtschaftsprüfer.Bereits nach der Ernennung von Ewald Burgener zum CEO 2019 leitete Serge Laville den Bereich übergangsweise. Er zeichnet sich durch hohe Fach- und Sozialkompetenz aus und geniesst intern wie extern hohes Vertrauen. Nun wurde er vom Verwaltungsrat per 1. Februar 2022 zum Leiter Finanzen und Infrastruktur und Mitglied der Geschäftsleitung der Valiant Holding AG und der Valiant Bank AG gewählt.Der gebürtige Jurassier ist 48 Jahre alt, verheiratet, Vater eines Sohnes und wohnt mit seiner Familie in Delémont.