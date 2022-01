DGAP-News: Fast Finance 24 Holding AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Fast Finance24 Holding AG gibt die Integration von bitrefill in das Krypto Wallet von OK.secure bekannt



31.01.2022 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Fast Finance 24 Holding AG (FF24) gibt die Integration von bitrefill in das Krypto Wallet von OK.secure bekannt

Berlin, 31. Januar 2022. Die Fast Finance 24 Holding AG freut sich bekannt zu geben, dass der Online Krypto Dienst "bitrefill" in das OK.secure Wallet integriert wird und mit dem voraussichtlichen Start des Ok.secure Wallets im ersten Halbjahr 2022 genutzt werden kann. Das Ok.secure Wallet ist Bestandteil des Ok.secure Messengers, einem Produkt der FF24 Tochtergesellschaft Ok.de Services GmbH. Bitrefill.com bietet einen Katalog mit Geschenkkarten, Prepaid-Aufladungen für Mobiltelefone und Lightning-Netzwerkdiensten, die mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen weltweit erworben werden können. Partner in Deutschland sind u.a. adidas, Rewe, Apple, und Amazon. Eine vollständige Liste aller Partner in Deutschland finden Sie hier: https://www.bitrefill.com/buy/germany/?hl=de. Durch den Einsatz von Bitcoin- und Lightning Network-Technologie bietet bitrefill.com eine sichere und private Benutzererfahrung mit schneller digitaler Lieferung an jeden Ort der Welt. Es muss nur eine E-Mail-Adresse angeben werden, um eine Quittung oder gegebenenfalls Gutscheincodes zu erhalten. Das Ok.secure Wallet wird sowohl in der App als auch in der Desktop Web Applikation des Messenger-Dienstes OK.secure verfügbar sein. Die Integration und der Start des Ok.secure Wallet wird voraussichtlich im 1. Halbjahr 2022 erfolgen. Die OK.de Services GmbH verstärkt durch die Erweiterung ihre Ausrichtung hin zu einem FinTech-Dienstleister und trägt somit den aktuellen Entwicklungen in diesem Sektor Rechnung. Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: ir@ff24.com, www.fastfinance24.com/de/ Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf europäische Internet-Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Zielsegmente sind die Bereiche Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG ist permanent auf der Suche nach Ergänzungen zum bestehenden Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder aber durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an folgenden Börsen gehandelt: Frankfurt, Xetra, Berlin, München, Tradegate, OTC Markets USA.

