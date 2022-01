Ryanair kämpft weiterhin mit Verlusten. Das Minus im 3. Fiskalquartal steigt auf -96 Mio. Euro. Citrix Systems wird privatisiert. Das Softwareunternehmen geht für 13 Mrd. US-Dollar an Private Equity Gesellschaften. Gerüchte um Siemens Gamesa. Der Vorstandsvorsitzende soll (erneut) ersetzt werden.Die meisten asiatischen Börsen sind aufgrund des Neujahrsfests geschlossen oder schlossen vorzeitig zum Mittag. Die Börsenplätze in China, Taiwan und Vietnam werden bis zum 04. Januar einschließlich geschlossen bleiben. Der Tenor an den offenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...