Der US-Versicherungskonzern Cincinnati Financial Corporation (ISIN: US1720621010, NYSE: CINF) wird den Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 69 US-Cents ausschütten. Gegenüber dem Vorquartal (63 Cents) ist dies eine Erhöhung um 10 Prozent. Damit hat der Konzern aus Fairfield im Bundesstaat Ohio 62 Jahre in Folge seine Dividende erhöht. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit 2,76 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs ...

