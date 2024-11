Dieses amerikanische Unternehmen erhöht das 69. Jahr in Folge seine Dividende, während die Dividendenrendite 4,75 Prozent beträgt. Obwohl viele Länder auf erneuerbare Energien setzen, steigt der weltweite Erdöl-Konsum weiter. Waren es nach Angaben der U.S. Energy Information Administration im Jahr 2022 noch 100 Millionen Barrel pro Tag, werden es 2025 wahrscheinlich schon 104,4 Millionen Barrel pro Tag sein. Experten gehen erst ab 2030 von einem Nachfragerückgang aus, den sie allerdings in der Vergangenheit schon mehrmals verschieben mussten. Erdgas kommt während der Energiewende hingegen eine ganz besondere Rolle zu. Es verursacht deutlich weniger Emissionen als Erdöl und gilt für die …