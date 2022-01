Feierstimmung herrscht heute bei allen BioNTech-Aktionären. Immerhin wird die Aktie mit einem Plus von rund drei Prozent gehandelt. Für einen Anteilsschein müssen damit nun 147,90 EUR hingelegt werden. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben?

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2022 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt im Januar ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Technik bleibt trotz des Anstiegs angeschlagen. Es liegen nämlich neue Verkaufssignale in der Luft. Bisher lag dieses Low bei 120,15 EUR. Die Anleger werden in den kommenden Tagen bei BioNTech also ganz genau hinsehen.

Anleger, die eher auf fallende Notierungen spekulieren, bekommen heute noch einmal eine vielversprechende Einstiegsgelegenheit. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...