Die Targobank nimmt den Bereich Baufinanzierung ins Visier. Der Einstieg in diesen Markt soll einem Medienbericht zufolge 2026 erfolgen. Hierfür hat sich das Unternehmen Fachkräfte von der Konkurrenz geholt. Und auch im Bereich Versicherungen gibt es Neuigkeiten. Wie das Handelsblatt mitteilt, will die Targobank künftig in der Baufinanzierung mitmischen. Dies hat Isabelle Chevelard, Chefin der Targobank, gegenüber dem Medium erklärt. Denn der Kauf eines Hauses oder einer Wohnung sei nun mal für ...

