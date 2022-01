An der Börse ist der Grat zwischen einem panischen Ausverkauf und einer stärkeren Erholung oft sehr schmal. Die Marktbedingungen verändern sich permanent, daher müssen sich die Händler schnell anpassen. In der Vorwoche hatte es an der Wall Street einige Stabilisierungsversuche gegeben. Doch wie wird die kurzfristige Seitwärtsphase aufgelöst? Die Charts (S&P 500, Nasdaq, Dow Jones ...

