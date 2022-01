Kupfer-Aktie im Sonderangebot!: Jährlicher Kupferbedarf für Elektrofahrzeuge steigt um weitere 1 Million Tonnen

Anzeige / Werbung

laut Goldman Sachs wird sich der Rohstoff-Superzyklus, der 2021 begann, im Jahr 2022 und darüber hinaus fortsetzen.

Die Investmentbank sieht Kupfer als einen der Hauptnutznießer des Superzyklus. Dies ist vor allem auf den grünen Übergang zurückzuführen, den verschiedene Länder angenommen haben.

Während erwartet wird, dass das rote Metall in den kommenden Monaten weitere Gewinne verzeichnen wird, dürften ein Anstieg des US-Dollars und der Abwärtsdruck auf chinesische Fabriken sein Aufwärtspotenzial kurzfristig einschränken.

In der vergangenen Woche erklärte ein Beamter des chinesischen Ministeriums für Industrie und Informationsindustrie - Luo Jinjie - dass die Industrielle Wirtschaft des Landes noch keine solide Erholung verzeichnet habe. Die geringere Verbrauchernachfrage, ein Rückgang des Handelswachstums und die globale Pandemie haben das chinesische Industriewachstum belastet. China ist der größte Verbraucher von Kupfer und anderen Industriemetallen. Daher wird der Druck auf den Industriesektor den Kupferpreis zwangsläufig belasten.

Wood Mackenzie, ein Energie- und Metallforschungsunternehmen, erwartet, dass die Kupfernachfrage für Elektrofahrzeuge, einschließlich Hybride, von etwa 600000 Tonnen im Jahr 2021 auf etwa 2,9 Millionen Tonnen im nächsten Jahrzehnt steigen wird.

Im Gegensatz dazu beträgt das jährliche Abbauvolumen etwa 21 Millionen Tonnen und der Gesamtverbrauch von Kupferschrott fast 6 Millionen Tonnen.

Ein Unternehmen welches zukünftig an den steigende Kupferpreisen partizipieren wird möchten wir Ihnen heute vorstellen:

WKN: A2JAMG | SYM: 1QV | TSXV: KC

Kutcho Copper Corp. (WKN: A2JAMG | SYM: 1QV) ist ein kanadisches Ressourcenerschließungsunternehmen, das sich auf die Erweiterung und Erschließung des hochgradigen Kupfer-Zink-Projekts Kutcho im Norden von British Columbia konzentriert.

Um einen ersten Eindruck von Unternehmen zu bekommen, sollten Sie sich unbedingt das aktuelle Interview mit Präsidenten & CEO Vince Sorace ansehen:

Fortschritte in Richtung Bauentscheidung nach Veröffentlichung einer attraktiven Machbarkeitsstudie

Werfen wir zunächst gemeinsam einen Blick auf die überragenden Zahlenaus der Machbarkeitsstudie:

Robuste Projektökonomie

Basismetallpreise?¹? von $3,50/lb Cu, $1,15/lb Zn

NPV vor Steuern 7% 737 Millionen C$, IRR 31%

NPV nach Steuern7% 461 Millionen C$, IRR 25%

Spot-Metallpreise?²? von $4,50/lb Cu, $1,57/lb Zn

NPV vor Steuern 7% von 1.467 Millionen C$; IRR 51%

NPV nach Steuern7% von 931 Millionen C$; IRR 41%

Kostengünstige Produktion

Cash-Kosten von 1,11 US$/lb CuEq?³?

Nachhaltige Gesamtkosten?4? von 1,80 US$/lb

CuEq Anfängliche Kapitalkosten von 483 Millionen C$

11 Jahre Lebensdauer Tagebau und Untertagebau

Metallproduktion 533 Mlbs Cu, 841 Mlbs Zn, 10,6 Moz Ag, 129,7 koz Au

Wie Sie im Interview erfahren haben, befindet sich das Projekt in einem erstklassigen Gebiet im Norden von British Columbia, Kanada, eine der sichersten Bergbauregionen weltweit mit produzierenden Minen in der Region, darunter Brucejack (Pretium) und Red Chris (Imperial Metals).

Die Infrastruktur ist hervorragend mit einem bestehenden Feldlager und einer Landebahn, 100 km ganzjähriger Zugang und einer Transportstraße, die aufgerüstet werden soll. Hinzu kommen Hafenanlagen innerhalb von 400 km asphaltierter Autobahnanbindung und moderatem Gelände.

Mineralisierung & Alteration

Die Mineralisierung bei Kutcho umfasst drei bekannte VMS-Lagerstätten vom "Kuroko-Typ", die in einem nach Westen abfallenden linearen Trend ausgerichtet sind. Die größte, die Main-Lagerstätte, kommt am östlichen Ende an die Oberfläche, gefolgt von Sumac Down Slope und Esso am westlichen Ende, das in Tiefen von etwa 400 m unter der Oberfläche vorkommt.

VMS-Lagerstätten vom "Kuroko-Typ" stehen typischerweise im Zusammenhang mit felsischem Vulkanismus in tektonischen Umgebungen mit Inselbögen oder Backarcs. Merkmale der Kutcho-Lagerstätten deuten darauf hin, dass sie sich an oder in der Nähe der Wasser-Meeresboden-Grenzfläche in einer strukturell kontrollierten Vertiefung gebildet haben, wie z. B. einer halbgrabenartigen Struktur. Die chemische Zusammensetzung der Alteration rund um die Kutcho-Lagerstätten ist um die hydrothermalen Schlotgebiete herum gut eingegrenzt. Die Mineralisierung besteht aus einer pyritischen Liegenden mit zoniertem Kupfer und Zink in Richtung eines scharfen Kontakts mit dem Hangenden.

Gründe für starkes Aufwärtspotenzial der Aktie

459.000 Tonnen abgeleitete Mineralressourcen der Hauptlagerstätte befinden sich innerhalb des aktuellen Tagebaumantels und stehen für eine potenzielle Umwandlung in die gemessenen und angezeigten Mineralressourcenkategorien zur Verfügung

Die Main-Sumach-Lücke: Es wurde eine 400 m mal 380 m große Platte identifiziert zwischen Main und Sumac, die nicht durch Bohrungen getestet wurde

36 % von Main und 50 % von Esso sind neigungsabwärts offen und liegen außerhalb des aktuellen Ressourcenmodells

Die FWZ-Erweiterung liegt unter Main und ist in alle Richtungen offen. Bohrloch E057 durchteufte an seinem östlichen Rand 1,5 m mit 3,54 % Cu, 6,94 % Zn, 316,9 g/t Ag und 1,47 g/t Au

Esso-West-Erweiterung: Das Ziel liegt 300 m westlich von Esso, wo Bohrungen in Bohrloch E094B3 7,2 m mit 2,0 % Cu, 5,2 % Zn und ~17 g/t Ag ergaben

Sumach:Die gesamte geschlussfolgerte Mineralressource bei der Lagerstätte Sumac, bestehend aus 9.086.000 Tonnen, steht für eine potenzielle Ressourcenerweiterung und Ressourcenumwandlung von den geschlussfolgerten in die gemessenen und angezeigten Ressourcenkategorien zur Verfügung

Werfen wir abschließend einen Blick auf die

Kutcho-Ressource

Die Mineralressourcenschätzungen in der obigen Tabelle bilden kohärente Mineralisierungskörper, die für eine Kombination aus Tagebau- und Untertageabbaumethoden auf der Grundlage der folgenden Parameter als geeignet erachtet werden: Metallpreise: Kupfer 3,50 USD/Pfund, Zink 1,15 USD/Pfund, Gold 1600 $/oz, Silber 20,00 $/oz. Voraussichtliche Betriebskosten: Abbau (Untertage) 43,00 USD/t, Abbau (Tagebau) 2,65 USD/t, Verarbeitung 20,50 USD/t, G&A 6,00 USD/t. Prozessausbeute Main und Sumach: Kupfer 87,6 %, Zink 64,3 %, Gold 58,0 %, Silber 57,9 %. Prozessrückgewinnung Esso: Kupfer 94,5 %, Zink 89,3 %, Gold 66,0 %, Silber 71,2 %. Grubenneigungswinkel 48,9 Grad.

Die Kupferäquivalentgehalte bei Main und Sumac werden nach folgender Formel berechnet: CuEq = (Cu % x 0,876) + (Zn % x 0,241) + (Au g/tx 0,441) + (Ag g/tx 0,006). Die Kupferäquivalentgehalte bei Esso werden nach folgender Formel berechnet: CuÄq = (Cu % x 0,945) + (Zn % x 0,310) + (Au g/t x 0,466) + (Ag g/t x 0,006). Der Base-Case-Cutoff-Gehalt für Mineralressourcen, die für Tagebau-Extraktionsmethoden bei der Lagerstätte Main geeignet sind, beträgt 0,45 % CuÄq, während der Cutoff-Gehalt für Mineralressourcen, die für unterirdische Extraktionsmethoden geeignet sind, bei den Lagerstätten Main und Sumac 1,05 % CuEq beträgt beträgt 0,95 % Cu bei der Esso-Lagerstätte.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Lebensfähigkeit. Diese Mineralressourcenschätzungen umfassen abgeleitete Mineralressourcen, die geologisch als zu spekulativ angesehen werden, um wirtschaftliche Überlegungen anzustellen, die es ermöglichen würden, sie als Mineralreserven zu kategorisieren. Es wird vernünftigerweise erwartet, dass die Mehrheit der abgeleiteten Mineralressourcen bei fortgesetzter Exploration zu gemessenen oder angezeigten Mineralressourcen hochgestuft werden könnte.

Die Schätzung der Mineralressourcen wurde auf der Grundlage der CIM-Standards für Mineralressourcen und -reserven, Definitionen und Richtlinien des Canadian Institute of Mining, Metallurgy and Petroleum ("CIM") berechnet, die vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions erstellt wurden.

Fazit:

Der sensationelle Machbarkeitsstudie, die einen Nettobarwert nach Steuern für das Kutcho Projekt bei einem Abzinsungssatz von 7 % von 613 Millionen US-Dollar und eine interne Rendite von 30 % (bei 4,00 US-Dollar/Pfund Kupfer) aufzeigt, steht eine Marktkapitalisierung von aktuell 103 Millionen Euro gegenüber!

Darüber hinaus sind die Kassen bei von Kutcho Copper Corp. (WKN: A2JAMG | SYM: 1QV) nach dem Abschluss von Finanzierungen in Höhe von ca. 12 Mio. C$ gut gefüllt!

Vince Sorace, Präsident und CEO von Kutcho Copper.

"Wir gehen davon aus, dass 2022 ein weiteres aufregendes Jahr für das Unternehmen wird, da wir mit einem hochgradigen, kostengünstigen Entwicklungsprojekt in der Machbarkeitsphase in einer Tier-1-Jurisdiktion, die von einem florierenden Kupfermarkt unterstützt wird, einzigartig positioniert sind. Wir werden die Genehmigung des Projekts weiter vorantreiben, während wir auf unserem Weg zu einer positiven Bauentscheidung eine Reihe von wertsteigernden und strategischen Möglichkeiten prüfen, die bereits vor uns liegen. Wir glauben, dass Kutcho Copper angesichts seiner aktuellen Marktkapitalisierung im Verhältnis zur robusten Natur des Projekts und den guten Aussichten für Kupfer eine überzeugende Investitionsmöglichkeit darstellt."

