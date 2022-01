Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Während die US-Notenbank von ihrer ultralockeren Geldpolitik abrücken will und dabei eine schnellere Gangart in Aussicht gestellt hat als bei der letzten Normalisierung, hält sich die Europäische Zentralbank bezüglich Zinserhöhung weiterhin zurück, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...