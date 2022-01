Turnaround jetzt? Aktuell: TAAT Global startet Monsterprogramm!

Anzeige / Werbung

Nachdem die letzte Initiative von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) so große Früchte getragen hatte, sodass man in Windeseile die Anzahl der Verkaufsstellen grob verdoppelt hat, geht man jetzt den einzig logischen Schritt…

26,75 Mio. CAD haben Debbi Chang, die Gründerin von Horizon Ventures, einer milliardenschweren Investmentgesellschaft aus Hongkong (und ihr Konsortium), bereits in TAAT investiert. Zu Recht, wie ich meine, denn TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) hat schon große Erfolge gefeiert, aber wird wohl in Zukunft noch weitaus größere feiern dürfen. Die tabaklose und somit nikotinfreie Zigarette (zum Patent angemeldet) findet immer größere Popularität bei den Händlern und in weiterer Folge auch bei den Konsumenten.

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) gab zuletzt bekannt, dass zu Beginn des Jahres 2022 alle drei TAAT-Sorten (Original , Smooth und Menthol) in mindestens 2.000 Einzelhandelsgeschäften in gesamt 31 Staaten in den USA verkauft werden: TAAT Now Sold in More than 2,000 U.S. Stores in 31 States

Die stetig steigende Popularität der Marke bei den Konsumenten zeigt eine kürzlich veröffentlichte Meldung. Würde TAAT von den Konsumenten nicht gekauft werden, dann würden die Händler nicht nachbestellen, aber genau das tun sie offenbar, und zwar zu einem hohen Prozentsatz:

Wholesale Reorders Account for 48% of TAAT Sales Volume in the U.S. for Fiscal Q1 2022

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) gab bekannt, dass im ersten Quartal 2022 (11/2021 - 01/2022) etwa 48 % des Gesamtumsatzes in den Vereinigten Staaten von Nachbestellungen bestehender Kunden kommen.

Der Grund für diesen großartigen Erfolg ist das verbesserte Material der neuen Formulierung, die eine "realistischere" Ähnlichkeit mit echtem Tabak (Geschmack und Geruch), sowie eine idente Brenntendenz (Zuganzahl) zu einer Standard-Tabakzigarette gleicher Länge zeigt. 48% sind wirklich perfekt, denn hieße es "30%", würden die Kritiker sagen, dass es kaum Wiederbestellungen gibt. Würde es "70%" heißen, würden die Nörgler sagen, dass man kaum Neukunden gewinnen kann!

Da sich offenbar sowohl Großhändler als auch Endverbraucher von diesem Produkt sehr angetan zeigen, bedeutet die nun verlautbarte Meldung, dass sich die Anleger möglicherweise auf eine schnelle Verdopplung der Verkaufsstellen gefasst machen können:

TAAT Embraces B2B Events in Q1 2022 Based on Trade Show Successes in 2021

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) gibt bekannt, dass nur zwei Messen, auf denen man 2021 ausgestellt hatte, dafür verantwortlich waren, dass man 13 Großhändler für TAAT gewinnen konnte, was im Endeffekt dazu führte, dass man über 1.000 neue Verkaufsstellen ins Vertriebsnetz aufnehmen konnte. Nun stellt man im 1. Quartal 2022 auf gesamt sechs Messen aus:

Smoke Shop Events ("SSE") - 5.1. - 7.1. 2022 in Tampa, Florida

Tobacco Plus Expo ("TPE22") - 26.1. - 28.1. 2022 in Las Vegas, Nevada

CHAMPS Las Vegas 2.2. - 5.2. 2022 in Las Vegas, Nevada

PACE Show (Petroleum and Convenience Expo) - 10.2 2022 in 11 Kansas City, Missouri

Affordable Shopping Destination ("ASD") Marketweek 27.2. - 2.3. 2022 Las Vegas, Nevada

Smoke Shop Events ("SSE") 9.3. - 11.2. 2022 Austin, Texas