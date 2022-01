Der Deutsche Aktienindex hat sich ein weiteres Mal durch die massive Nachfrage an einer seit fast einem Jahr bestehenden Preiszone stabilisiert. Dies könnte einer weiteren Korrektur die Schärfe nehmen oder sogar für eine längere Gegenbewegung sorgen. Von Andreas Büchler. Das anhaltende Kaufinteresse bei 14.800 / 15.000 führte in der Vorwoche zur - je nach Zählweise - mindestens fünften Stabilisierung des DAX in diesem Areal seit dem Frühjahr 2021. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...