DJ MÄRKTE ASIEN/Fester dank Rückenwind aus den USA

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Dank starker Vorgaben aus den USA haben an den Börsen in Ostasien am Montag die positiven Vorzeichen überwogen. Weil die Feierlichkeiten zum chinesischen Mondneujahr gebonnen haben, wurde an einigen Börsenwie Hongkong und Singapur nur verkürzt gehandelt, während die Aktienmärkte in China und Südkorea ganz geschlossen blieben. In China ruht der Handel die ganze Woche, in Hongkong bleibt die Börse bis einschließlich Donnerstag geschlossen, in Südkorea und Singapur bis einschließlich Mittwoch.

In Hongkong gewann der Hang-Seng-Index 1,1 Prozent vor. Enttäuschende chinesische Konjunkturdaten bremsten nicht, auch weil sie zugleich Hoffnungen auf stützende Stimuli durch Peking weckten. Der Caixin-Einkaufsmanagerindex für die chinesische Industrie fiel im Januar wider Erwarten unter die Schwelle von 50 Punkten und liegt somit im kontraktiven Bereich.

Macau Legend stürzen nach Verhaftung von CEO ab

Angeführt wurde der Markt von den Technologiewerten, die ihren US-Pendants nach oben folgten und im Schnitt um 2,4 Prozent zulegten. Gegen die positive Tendenz brachen die Aktien des Kasinobetreibers Macau Legend um 21 Prozent ein. Örtliche Medien hatten berichtet, der Chef des Unternehmens sei am Wochenende verhaftet worden. Es bestehe der Verdacht auf Geldwäsche und illegales Glücksspiel.

In Tokio beendete der Nikkei-225-Index den Handel 1,1 Prozent höher. Konjunkturdaten setzten auch hier keine erkennbaren Impulse. Die japanische Industrieproduktion schrumpfte im Dezember auf Monatssicht im erwarteten Rahmen, die Einzelhandelsumsätze legten auf Jahressicht zu.

Finanzwerte wurden verkauft, nachdem sich der Anstieg der US-Anleiherenditen zuletzt abgeschwächt hatte. Dai-ichi Life fielen um 1,2 und Sumitomo Mitsui Financial um 2,4 Prozent. Kräftige Kursgewinne verzeichneten Aktien von Reedereien. Mitsui O.S.K. Lines verteuerten sich um 9,6 Prozent und Nippon Yusen K.K. um 7,2 Prozent.

Die Börse in Sydney schloss 0,2 Prozent im Minus. Auch hier wurden die schwergewichteten Bankenaktien verkauft, während Technologiewerte von den starken US-Vorgaben profitierten. Schwächster Wert im S&P/ASX-200 waren Ansell, die nach einer Gewinnwarnung um 14 Prozent einbrachen.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.971,60 -0,2% -6,4% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.001,98 +1,1% -7,2% 07:00 Kospi (Seoul) Feiertag 07:00 Schanghai-Comp. Feiertag 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 23.849,69 +1,1% +0,7% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.249,59 +0,1% +3,8% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.512,27 -0,5% -3,0% 10:00 BSE (Mumbai) 58.207,84 +1,8% -0,1% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:42 % YTD EUR/USD 1,1161 +0,1% 1,1145 1,1136 -1,8% EUR/JPY 128,86 +0,3% 128,52 128,78 -1,5% EUR/GBP 0,8318 +0,0% 0,8317 0,8315 -1,0% GBP/USD 1,3418 +0,1% 1,3399 1,3391 -0,8% USD/JPY 115,45 +0,1% 115,32 115,64 +0,3% USD/KRW 1.209,92 +0,0% 1.209,71 1.209,81 +1,8% USD/CNH 6,3786 +0,2% 6,3674 6,3697 +0,4% USD/HKD 7,7977 +0,1% 7,7927 7,7925 +0,0% AUD/USD 0,7032 +0,5% 0,6997 0,7019 -3,2% NZD/USD 0,6571 +0,3% 0,6549 0,6566 -3,7% Bitcoin BTC/USD 37.044,61 -2,0% 37.798,95 36.999,90 -19,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 87,97 86,82 +1,3% 1,15 +17,5% Brent/ICE 91,32 90,03 +1,4% 1,29 +16,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.786,50 1.793,60 -0,4% -7,10 -2,4% Silber (Spot) 22,34 22,48 -0,6% -0,14 -4,2% Platin (Spot) 1.014,45 1.008,48 +0,6% +5,97 +4,5% Kupfer-Future 4,30 4,31 -0,1% -0,01 -3,6% ===

January 31, 2022

