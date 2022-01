Bank Cler AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Bank Cler unterschreibt «EqualVoice United 2025» Charta



31.01.2022 / 10:01



Für die Bank Cler ist das Thema Diversity und im Speziellen die Gleichberechtigung von Frauen seit über 15 Jahren ein wichtiges Thema. Zahlreiche Massnahmen und Auszeichnungen, angefangen beim Prix Egalité im Jahr 2005 über die Zertifizierung als Familienbewusstes Unternehmen, die Unterzeichnung der sieben Prinzipien von UN Women oder den erfolgreichen Abschluss des Lohngleichheitsdialogs 2017 bestätigen, dass die Bank Cler das Thema Gleichberechtigung von Frauen aktiv vorantreibt. Die Unterzeichnung der «EqualVoice United 2025» Charta durch unsere CEO Mariateresa Vacalli ist eine logische Konsequenz, um die Sichtbarkeit von Frauen in der Aussenwahrnehmung zu erhöhen. Den Anfang machte der Prix Egalité

Mit einer Frau als CEO und einem Anteil von 57% Frauen im Verwaltungsrat nimmt die Bank Cler eine führende Rolle bei der Besetzung ihrer Spitzenpositionen in der Schweiz ein. Die Geschichte für die Förderung weiblicher Führungskräfte und Mitarbeitenden geht weit zurück. Vor fast 20 Jahren wurde das Thema erstmals strategisch verankert und 2005 holte die Bank Cler mit dem Prix Egalité die erste Auszeichnung. Der Prix Egalité zeichnet Unternehmen aus, die sich für die Gleichstellung von Frau und Mann einsetzen. Es folgten zahlreiche weitere Auszeichnungen wie der Chancengleichheitspreis beider Basel, die Zertifizierung als familienbewusstes Unternehmen, die Unterzeichnung der Women Empowerment Principles der UN sowie die Teilnahme und der erfolgreiche Abschluss des Lohngleichheitsdialogs, dessen Einhaltung regelmässig überprüft wird. Gleichberechtigung wird seit Jahren vorangetrieben

Trotz der zahlreichen Auszeichnungen wird das Thema weiter vorangetrieben. Einerseits, weil es eine ethische Notwendigkeit ist, die Gleichstellung der Geschlechter zu fördern, andererseits, weil sich diese Massnahmen auszahlen. Die Attraktivität als Arbeitgeber steigt, man kann Talente im Unternehmen behalten und die Motivation der Mitarbeitenden ist höher. Hinzu kommt, dass Frauen, die nach der Geburt eines Kindes im Unternehmen bleiben - sei es in der bisherigen Rolle oder einer ähnlichen Funktion, beispielsweise die Rekrutierungskosten reduzieren. Mit diversen Aktivitäten wie der Förderung von Job-Sharing und Teilzeitarbeit (auch bei Männern) oder Stellenausschreibungen, die gezielt Frauen ansprechen, sensibilisieren wir aktive und zukünftige Mitarbeitenden. Unser Ziel ist es, eine Unternehmenskultur zu haben, in welcher Chancengleichheit und Familienfreundlichkeit selbstverständlich sind. Mit EqualVoice United 2025 geben wir ein weiteres Commitment ab

2021 hat Ringier das Projekt «EqualVoice United 2025» lanciert. Damit soll die Gleichberechtigung der Geschlechter in der Schweizer Wirtschaft vorangetrieben werden. Zusammen mit neun anderen Schweizer Unternehmen haben wir eine Charta unterschrieben und geben damit unser Commitment zur verpflichtenden Umsetzung von vier Handlungsfeldern bis 2025 ab:

1. Chancengleichheit und Gleichberechtigung in der Organisation verankern

2. Fördern einer Mentalität der Gleichstellung und Integration

3. Nutzen der Gleichstellung anderen Unternehmen und der Gesellschaft vermitteln

4. Zeitgemässe Arbeitsbedingungen für alle Mitarbeitenden schaffen CEO Mariateresa Vacalli ist überzeugt, dass die Bank Cler als Teil des Netzwerks EqualVoice United 2025 dazu beitragen kann, das Bewusstsein bezüglich Gleichberechtigung zu schärfen. «Die Bank Cler hat schon früh bewiesen, dass ihr das Thema Gleichberechtigung wichtig ist. Ich freue mich, dass wir als Teil des Netzwerkes EqualVoice United 2025 einen weiteren Beitrag dazu leisten können, die Gleichheit zwischen den Geschlechtern in der Arbeitswelt voranzutreiben.» Weitere Auskünfte erteilt:

Die Bank Cler AG ist eine Schweizer Universalbank mit Hauptsitz in Basel, die ihr Angebot auf die Bedürfnisse von Privat- und Immobilienkunden sowie auf das Private Banking ausrichtet. «Cler» kommt aus dem Rätoromanischen und steht für klar, hell, deutlich. Der Name ist Programm: Die Bank Cler macht das Bankgeschäft einfach und verständlich und berät auf Augenhöhe. Sie ist in allen Sprachregionen mit Geschäftsstellen vertreten. Zudem hat die Bank Cler mit «Zak» die erste Schweizer Neobanking-App auf den Markt gebracht. Die Bank Cler ist eine 100%ige Tochtergesellschaft der Basler Kantonalbank.



