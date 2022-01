Paderborn (ots) -Das Karriereportal Jobware hat die UniNow GmbH, ein mehrfach preisgekröntes Startup-Unternehmen aus Magdeburg, gekauft und eröffnet damit seinen Kunden einen einzigartig direkten Zugang zum akademischen Nachwuchs.Schon heute organisieren über 480.000 Studierende aller Fachrichtungen an mehr als 400 Hochschulen deutschlandweit ihren Uni-Alltag mit UniNow. Egal ob Noten, Mails, Stunden- oder Mensaplan - mit der kostenfreien Campus-App UniNow haben sie alles täglich im Blick.Über 50 Hochschulen nutzen UniNow bereits z. B. als offiziellen digitalen Hochschulausweis, für die Organisation des Vorlesungs- und Sportbetriebs, als Campus Check-In mit Corona-Tracking, zur Information ihrer Studierenden oder als ÖPNV-Semesterticket."Wir sind stolz, mit UniNow ein Unternehmen erworben zu haben, das mit seiner TÜV-zertifizierten App die Kommunikation zwischen so vielen Studierenden, Hochschulen und Unternehmen ermöglicht", so Dr. Wolfgang Achilles, Geschäftsführer von Jobware. "Auf keinem anderen Wege können Hochschulen ihre Studierenden so schnell und umfassend informieren und Unternehmen so gezielt und hautnah Studierenden Angebote unterbreiten, sei es die Teilnahme an einer Veranstaltung, ein Praktikum oder ein Job. Ich freue mich sehr auf die erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Gründern und Geschäftsführern von UniNow, Tobias Steenweg und Stefan Wegener, die ihr sehr agiles Unternehmen weiter ausbauen und in die Zukunft führen werden."Tobias Steenweg ergänzt: "Wir freuen uns darauf, mit der Erfahrung und der Unterstützung von Jobware nun einen großen Schritt nach vorne gehen zu können und UniNow in den kommenden Jahren als #1 App für Studium & Karriere weiter zu etablieren und auszubauen. So wollen wir künftig noch mehr Hochschulen in Deutschland noch schneller und noch umfassender bei der Digitalisierung unterstützen."***Jobware ist die Jobbörse (https://www.jobware.de/) für Fach- und Führungskräfte. Anspruchsvolle Unternehmen aller Größen und Branchen finden über Jobware erstklassige Mitarbeiter. Der TV-Slogan "Jobware, da hab' ich den Job her!" bleibt im Kopf. 1996 gegründet, beschäftigt Jobware über 200 Mitarbeiter. Als Tochterunternehmen der Medien Union, Ludwigshafen, arbeitet Jobware seit vielen Jahren mit renommierten Verlagen zusammen. Bei Jobware geschaltete Stellenanzeigen werden im Rahmen des Zielgruppenkonzeptes (https://www.jobware.de/export/sites/jobware.de/Ressourcen/Pdf/Stellenanzeigen/Zielgruppenkonzept.pdf) für den Inserenten kostenfrei zusätzlich auf den Stellenmärkten von mehr als 400 Partnern veröffentlicht. Jobware überzeugt durch Qualität, Service und Einsatz. Mit diesem Anspruch gehört Jobware zu den führenden Stellenmärkten in Deutschland: Testergebnisse (https://www.jobware.de/fuer-Arbeitgeber/Studienergebnisse.html)UniNow ist Deutschlands Marktführer im Bereich der Hochschul-Apps (https://uninow.de/hochschulen). Bereits 56 Hochschulen haben UniNow als offizielle Campus-App im Einsatz. Die App stellt alle wichtigen studienrelevanten Informationen gebündelt auf einer TÜV-zertifizierten und datenschutzkonformen Plattform bereit. Die kostenfreie Anwendung ist seit 2016 auf dem Markt und mittlerweile arbeiten über 20 Mitarbeiter:innen in Magdeburg an der Entwicklung und Vermarktung der UniNow-App. Als weiteres Feature steht Studierenden ein mobiler Stellenmarkt (https://uninow.de/unternehmen) bereit, der ihnen die Suche nach einem geeigneten Job erleichtert. UniNow ist somit die universelle App für den studentischen Alltag und die Karriereplanung.Pressekontakt:Jobware GmbHChristian FleschE-Mail: presse@jobware.deTel: 05251 5401-130www.jobware.deOriginal-Content von: Jobware GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/38682/5134194