Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax eröffnet im Plus ++ Daimler: Wichtiger Termin ++ Was ist da los bei Vodafone?

> MÄRKTE & KURSE | Die US-Börsen haben am Freitag erneut eine Achterbahnfahrt hingelegt. Die großen US-Indizes landeten dabei am Ende alle deutlich im Plus und profitierten dabei von guten Quartalszahlen (Apple, Visa). Nach Verlusten im frühen Handel schloss der Dow Jones am Freitag 1,65 % höher bei 34.725 Punkten. Der S&P 500 beendete den Handel dank eines rasanten Schlussspurts mit einem Plus von 2,43 % bei 4.431 Punkten. Der Nasdaq 100 erreichte sogar ein Plus von 3,22 % und schloss bei 14.454 Punkten. In Deutschland präsentiert heute das Statistische Bundesamt um 14 Uhr die aktuellen Inflationsdaten. Im Dezember lag die Inflation bei 5,3 %. Außerdem gibt heute Vormittag vorläufige Zahlen zum Bruttosozialprodukt der Eurozone für das vierte Quartal. Der Dax übernahm heute Morgen erwartungsgemäß die guten Vorgaben aus den USA übernommen und eröffnete mit einem Plus von 1,22 % bei 15.506 Punkten.

Beim Autobauer Daimler gibt es am Dienstag eine einschneidende Änderung.

