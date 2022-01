DGAP-News: blueplanet Investments AG / Schlagwort(e): Expansion/Markteinführung

blueplanet Investments AG: Erster Container MWT-DC 2021 zur mobilen und dezentralen Trinkwasseraufbereitung



31.01.2022 / 10:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



blueplanet Investments AG: erster Container MWT-DC 2021 zur mobilen und dezentralen Trinkwasseraufbereitung geht in Kürze live - blueplanet startet mit dem Aufbau seiner Flotte von mobilen und dezentralen Trinkwasseraufbereitungsanlagen - Die Technologie erlaubt die weltweite Herstellung von sauberem und sicherem Trinkwasser aus kontaminierten Wasserquellen - Signifikanter Beitrag zum Erreichen der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen

Frankfurt am Main 27. Januar 2022 - Die blueplanet Investments AG hat einen weiteren signifikanten Schritt im "Roll-Out" ihrer Tochtergesellschaft blueplanet water erzielt. Seit Mitte Dezember ist der erste 40-Fuß-Container MWT-DC 2021 zur mobilen und dezentralen Trinkwasseraufbereitung im Besitz der blueplanet. Ein weiterer, kontinuierlicher Aufbau einer Flotte von mittelfristig 30 Containerlösungen ist geplant. Mit der etablierten Technologie von blueplanet und der nun vorhandenen Container-Lösung kann weltweit kontaminiertes Grund-, Ab- und Schmutzwasser aufbereitet sowie sauberes und sicheres Trinkwasser umweltgerecht und nachhaltig hergestellt werden. Unabhängig davon, wo sich das kontaminierte Oberflächenwasser befindet, kann die Wasserversorgung durch diese Technologie auch in schwer zugänglichen Gebieten unterstützt werden. Anorganische Partikel und Schwebstoffe größer als 0,02µm werden durch spezielle Filter dem kontaminierten Wasser entzogen, 99,99% der Mikroorganismen wie Keime, Bakterien und Viren durch das unternehmenseigene Produkt ANOSAN AQUA(R) zerstört. Darüber hinaus ist eine Lagerfähigkeit des gereinigten Wassers gegeben. Der ganze Prozess geschieht ohne Zusätze wie Alkohol, Aldehyden, Farb- oder Duftstoffen. "Unsere mobile Wasseraufbereitung wird überall dort zum Einsatz kommen, wo sie benötigt wird, auch in entlegensten Regionen der Welt. Durch Zusammenarbeit mit ausgewählten Regierungen, Unternehmen, NGOs und Stiftungen sorgen wir dafür, dass das Wasser dort ankommt, wo es tatsächlich benötigt wird, und den größtmöglichen Impact schafft", so Alexander Lattmann, CEO und Gründer der blueplanet Investments AG.



Laut Unicef leidet fast 50 % der Weltbevölkerung während mindestens eines Monats im Jahr unter schwerer Wasserknappheit, etwa 30 % der Menschen weltweit haben keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Trinkwasser. "Mit unserem nun ersten mobilen Container zur Wasseraufbereitung geht blueplanet seine kommunizierte Strategie systematisch voran. Das globale Wasserproblem wird durch unsere Technologie in einigen Bereichen skalierbar, so Thomas Körfgen, COO der blueplanet Investments AG.

Über blueplanet Investments AG (blueplanet):

Gegründet im Jahr 2015 verfolgt blueplanet Investments AG das Ziel, einen nennenswerten Beitrag zum Erhalt unseres blauen Planeten zu leisten. Im gleichen Jahr wurden auch die Entwicklungsziele der Vereinten Nationen verabschiedet, an denen sich die blueplanet Gruppe maßgeblich orientiert. Sie fokussiert sich auf die Versorgung mit sauberem und sicherem Trinkwasser und die Verbesserung von Hygienestandards auf ökologischer Basis. Weltweit vertrauen Kunden den Produkten und Konzepten von blueplanet, deren Anwendungsbereiche von sämtlichen Feldern der Desinfektion von Oberflächen, über den Veterinärbereich und der Raumluftdesinfektion bis hin zur Trinkwasserentkeimung reichen.

Dank gezielter Akquisitionen in technologische Innovationen zählt die blueplanet Gruppe inzwischen zu einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen in ihrem Sektor. Nach der Expansion im Hygienesektor will sich blueplanet nun auch vermehrt auf ihre Mission "sauberes und sicheres Trinkwasser für alle" konzentrieren. Die Gruppe wurde von einer unabhängigen Ratingagentur als eines der nachhaltigsten ESG-konformen Unternehmen weltweit eingestuft und ist derzeit mit ca. 50 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an den Standorten der Gruppe aktiv. Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Kontakt:

blueplanet Investments AG

Ulrike Goldau, CFA, CESGA

Tel: +49 69 4015 0789 0

E-Mail: ug@blueplanet-investments.com

31.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de