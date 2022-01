Hannover (www.anleihencheck.de) - In der Eurozone hat sich coronabedingt die Wirtschaftsleistung zum Jahresende 2021 erneut abgeschwächt, so der Chefvolkswirt Christian Lips von der Nord LB.Allerdings habe sich die vierte Coronawelle unterschiedlich stark in den einzelnen Volkswirtschaften auf das reale BIP-Wachstum ausgewirkt. Während die Wirtschaftsleistung in Deutschland (-0,7% Q/Q) bereits im vierten Quartal 2021 recht deutlich geschrumpft sei, habe die wirtschaftliche Aktivität in Frankreich (+0,7% Q/Q) und vor allem in Spanien (+2,0% Q/Q) noch einmal spürbar zugenommen. Hierbei müsse aber berücksichtigt werden, dass Spaniens Wirtschaft das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht habe. ...

