Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Märkte stehen noch immer unter dem Eindruck der angekündigten, restriktiveren Geldpolitik seitens der FED, so die Analysten der Helaba.Der Euro sei daher unverändert in der Defensive und Rentenpapiere wie auch Aktien hätten zum Ende der Woche ebenso nachgegeben. Besser als erwartet ausgefallene Wachstumszahlen in Frankreich und Spanien hätten die Fantasie der Marktteilnehmer bezüglich einer schnelleren Gangart der EZB aber nicht beflügelt, denn in Deutschland sei das BIP-Minus größer ausgefallen als vermutet. ...

