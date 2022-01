Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Mittwochabend waren alle Augen auf die FOMC-Sitzung der amerikanischen Notenbank Federal Reserve (FED) gerichtet, so die Experten von Union Investment.Die Marktteilnehmer hätten auf ein klares Signal für einen ersten Zinsschritt im März gewartet, welcher am Rentenmarkt bereits eingepreist werde. Der Zentralbankpräsident Jerome Powell habe nach zwei Tagen der Beratung auf der anschließenden Pressekonferenz bekannt gegeben, dass die FOMC-Mitglieder eine baldige Zinserhöhung für angemessen halten würden. Die Forward Guidance bezüglich des Leitzinses sei dementsprechend angepasst worden. Die FED verweise auf eine robuste wirtschaftliche Lage mit einem starken Arbeitsmarkt, welcher das Ziel der Maximalbeschäftigung widerspiegele. Bereits im Dezember sei das zweite geldpolitische Ziel, die Preisstabilität, als erreicht angesehen worden. Somit gebe es nun von beiden Seiten grünes Licht für eine Zinserhöhung. ...

