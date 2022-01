Die neue Formel-E-Saison in Saudi-Arabien begann mit einem Doppelsieg des Teams Mercedes-EQ mit Nyck de Vries auf Platz 1. Das zweite Rennen in Diriyah gewann Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing) in einem Kundenauto von Mercedes. Im ersten Rennen kam Weltmeister de Vries vor seinem Teamkollegen Stoffel Vandoorne ins Ziel, der sich in dem neuen Qualifikations-Format die Pole Position gesichert hatte. ...

