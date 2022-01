Ob E-Mobilität, Krypto oder Wasserstoff - wer diese kommenden Megatrends frühzeitig erkannt und in sie investiert hatte, der profitierte stets am meisten. Nun ist mit dem Metaverse ein neuer Megatrend im Anmarsch und wieder gilt es, schnell zu sein. Denn so ziemlich jeder Anleger hat dieses Szenario schon einmal erlebt: Die Zeichen waren da, doch das Timing war schlecht. Und schon startet der neue Boom ohne einen durch. Seit dem 28. Oktober ist das Metaverse nicht mehr nur Technikaffinen ein Begriff. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...