Das Immobilienunternehmen DIC Asset will die Mehrheit an der Immobilienholding VIB Vermögen übernehmen. Das SDAX-Unternehmen beabsichtigt dafür im Zuge eines Teilangebots an die Aktionäre der VIB Vermögen AG seinen Anteil von bisher rund zehn Prozent auf gut 51 Prozent aller Aktien zu erhöhen. Bei den Anlegern stößt der Plan allerdings auf wenig Zustimmung.Wie DIC Asset am Montag per Adhoc-Mitteilung ...

