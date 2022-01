DJ BASF erweitert Anlagen für Chlorformiate und Säurechloride

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF modernisiert und erweitert am Standort Ludwigshafen die Infrastruktur sowie die Anlagen zur Produktion von Chlorformiaten und Säurechloriden, die in der Arzneimittelherstellung, bei Produktion von Pflanzenschutzmitteln oder Kunststoffen gebraucht werden. Mit dem Abschluss der grundlegenden Erneuerung im Jahr 2025 soll die Erzeugungskapazität für diese Produkte um etwa 30 Prozent steigen, heißt es in einer Mitteilung des Chemiekonzerns aus Ludwigshafen. Investiert wird dafür ein niedriger dreistelliger Millionen-Euro-Betrag.

