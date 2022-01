DJ BA-X-Stellenindex im Januar auf Rekordhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Der BA-X-Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA) ist im Januar auf 135 (Vormonat: 132) Punkte gestiegen und hat damit den höchsten Stand seit seiner Einführung 2005 erreicht. Der BA-X lag damit um 37 Punkte über dem Niveau des Vorjahresmonats und um 21 Punkte über dem Vor-Corona-Wert von März 2020.

Im Vergleich zum Januar 2021, als die Wirtschaft vom zweiten Lockdown betroffen war, ist die Arbeitskräftenachfrage laut BA überall im mindestens zweistelligen Prozentbereich gewachsen. Am kräftigsten nahm der gemeldete Stellenbestand im Gastgewerbe, bei den Qualifizierten Unternehmensdienstleistungen und im verarbeitenden Gewerbe zu. In der Land- und Forstwirtschaft, bei Verkehr und Logistik, im Handel sowie bei Information und Kommunikation stieg die Kräftenachfrage im Vergleich zum Januar 2021 um etwas mehr als die Hälfte.

Auch gegenüber dem noch nicht von der Corona-Krise betroffenen Januar 2020 gibt es in fast allen Branchen ein zum Teil deutliches Plus. Ausgenommen sind lediglich Bergbau, Energie- und Wasserversorgung. Insgesamt sind 12 Prozent des Bestands an gemeldeten Stellen dem Handel zuzurechnen. 11 Prozent sind jeweils dem verarbeitenden Gewerbe sowie dem Gesundheits- und Sozialwesen zuzuordnen. Von Qualifizierten Unternehmensdienstleistern stammten 10 und von der Baubranche 7 Prozent. 24 Prozent der gemeldeten Arbeitsstellen gehen auf Zeitarbeitsunternehmen zurück.

January 31, 2022

