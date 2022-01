Die Aktie von JinkoSolar kommt auch nach dem Börsengang der Tochter Jiangxi Jinko in China nicht richtig in Fahrt. Vielmehr notiert der chinesische Solarmodulhersteller am unteren Bereich des Seitwärtstrends der vergangenen Monate. Damit ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau weiterhin sehr günstig zu haben.Die Diskrepanz der Bewertung in China und den USA hat DER AKTIONÄR bereits aufgezeigt. Doch auch ohne den Vergleich zum China-Listing ist die JinkoSolar-Aktie derzeit sehr günstig zu haben. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...