Linz (www.anleihencheck.de) - Die britische Notenbank (BoE) zeichnet sich durch mangelnde oder teilweise auch falsche Kommunikation in Bezug auf möglich Zinsschritte aus, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Durch die hohe Inflationsrate - die Preissteigerungen gegenüber dem Vorjahr lägen bei 5,40% - dürfte diese Woche ein zweiter Zinsschritt folgen. Die Meinungen für die Zinsanhebung würden zwischen 1/4% bis 1/2% schwanken. In Erwartung steigender Zinsen sei der EUR/GBP Kurs seit Mitte Dezember um 3,00% gefallen und notiere knapp über der 0,83er Marke. Gegenüber dem USD sei allerdings beim GBP seit Mitte Januar ein markanter Kursverlust (von 1,3740 auf 1,3370) feststellbar. ...

