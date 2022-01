DEN HAAG (dpa-AFX) - Ein heftiger Sturm hat in den Niederlanden Schäden verursacht und vielerorts Verkehrsbehinderungen ausgelöst. An der Nordseeküste wurden Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt, wie die Behörden am Montag mitteilten. Der Flughafen Schiphol bei Amsterdam strich etwa 260 Flüge. Passagiere mussten sich auch auf Verspätungen einstellen, wie ein Sprecher sagte. Bürger wurden aufgerufen, nur in dringenden Fällen das Auto zu benutzen. Der Zugverkehr wurde stark beeinträchtigt. Wegen der heftigen Winde fuhren weniger Züge.

Seit dem frühen Morgen rast Sturm "Corrie" von der Nordsee aus über den Nordwesten des Landes. Zuerst wurden die Küstenregionen im Westen und Norden sowie die Wattenmeerinseln getroffen. Am Strand von Scheveningen bei Den Haag wurde das Dach eines Strandrestaurants abgerissen.

An der Küste wurden vorsorglich die Wasserwehre geschlossen, um Überflutungen zu verhindern. Der Meteorologische Dienst hatte Böen mit bis zu 110 Kilometern pro Stunde gemessen./ab/DP/eas