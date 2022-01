Kfz-Versicherer, Autohersteller und andere Dienstleister buhlen um den Datenzugang zum Fahrverhalten. Die Verkehrsteilnehmer selbst wissen dagegen oft gar nicht, wie viele Daten schon heute erfasst werden. Beim Tausch "Daten gegen günstige Kfz-Versicherung" etwa tut Aufklärung not. Der GOSLAR DISKURS 2022 fand am 27.01.22 in virtueller Form statt. In diesem Jahr widmeten sich die Teilnehmer dem Thema "Big Data in der Mobilität". Als Gäste geladen waren Prof. Dr. Nadine Gatzert von der Friedrich-Alexander-Universität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...