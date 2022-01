DGAP-Ad-hoc: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Insolvenz

31.01.2022 / 11:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Mologen AG - Insolvenzplanverfahren



In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Mologen AG hat der Insolvenzverwalter beim Amtsgericht Charlottenburg einen Insolvenzplan eingereicht, der durch das Insolvenzgericht im Rahmen der gerichtlichen Vorprüfung zugelassen wurde. Der Insolvenzplan sieht im Falle der Zustimmung durch die Gläubigerversammlung eine Besserstellung der nicht nachrangigen Insolvenzgläubiger in Bezug auf die zu erwartende Quote unter gleichzeitiger Befreiung der Mologen AG von Insolvenzforderungen vor. Darüber hinaus sollen die Aktien an der Gesellschaft durch eine Investorengruppe unter Führung der SEASIDE Capital Markets GmbH und der MERIDIANA Capital Group GmbH vollständig übernommen und die Gesellschaft nach Abschluss des Insolvenzverfahrens fortgeführt werden. Der hierfür im Gegenzug bereit gestellte Betrag führt zu einer höheren und zügigeren Befriedigung der Forderungen der nicht nachrangigen Gläubiger. Zahlungen an die bestehenden Aktionäre werden nicht erfolgen können.



Das Amtsgericht Charlottenburg hat eine Gläubigerversammlung für die Abstimmung über den Insolvenzplan einberufen, die am Mittwoch, den 02.03.2022, 13.00 Uhr, Saal 218, 2. Etage des Haupthauses des Amtsgerichtes Charlottenburg, Amtsgerichtsplatz 1, 14057 Berlin, stattfindet Ansprechpartner :

Mologen AG

Christian Köhler-Ma

Insolvenzverwalter der Mologen AG

030/700 171 500

