Erfurt (ots) -Jess besucht im Trendcheck eine Berliner Football-Mannschaft und begleitet sie beim Training, Ben findet heraus, wie die Künstlerin Ju Schnee arbeitet, bekommt Gesangsunterricht und prüft seine Eignung als Feuerwehrmann. "KiKA LIVE" (KiKA) ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA und jederzeit auf kika-live.de und im KiKA-Player zu sehen.Kunst mit Ju Schnee am 2. Februar 2022 um 20:00 UhrBunt, energiegeladen und immer mit einem positiven Vibe - das sind die Kunstwerke von Ju Schnee. Mit ihrem einzigartigen "Ju-Schnee-Shape" kreiert sie unter anderem Ölbilder und Augmented Reality-Animationen. Ben findet heraus, wie ihre Werke entstehen und erschafft eine echte "KiKA LIVE"-Kreation.Dein Hobby: Chor am 5. Februar um 20:00 UhrDer elfjährige Frederik ist Mitglied des Kölner Domchors, und das Singen ist seine absolute Leidenschaft. Ben trifft ihn vor Ort, bekommt ein kurzes Gesangstraining und begleitet Frederik Backstage bei seinem Chorauftritt in der Kölner Oper.Ben in der Feuerwehrerlebniswelt am 9. Februar 2022, um 20:00 UhrDie 17-jährige Emilia zeigt Ben als Vereinsmitglied in der Feuerwehrerlebniswelt in Augsburg, welche Eigenschaften man als Brandschutzfachkraft haben sollte, um Schäden zu verhindern und Katastrophen zu bekämpfen. Ben testet, ob er für die Aufgaben geeignet ist.Trendcheck Football am 12. Februar um 20:00 UhrJess besucht die Football-Mannschaft 'Berlin Kobras', begleitet sie beim Training und findet heraus, was sie über das amerikanische Mega-Event, den Super Bowl, denken und welche Trends bei ihnen angesagt sind."KiKA LIVE", das Trend-, Star- und Popmagazin, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr oder jederzeit auf kika-live.de (https://www.kika.de/kika-live/index.html) und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Alle Produktionen fanden unter Einhaltung der gültigen Pandemieschutzregelungen statt.