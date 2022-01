Aufregung bei der Solarisbank: Ein unabhängiger Gutachter soll in einer Sonderprüfung klären, ob der Banking-Dienstleister in Sachen Compliance alles richtig macht. Warum die Bafin bei Neobanken aktuell besonders genau hinschaut. Die deutsche Finanzaufsicht Bafin nimmt einmal mehr ein Fintech ins Visier - diesmal eines der prominentesten und erfolgreichsten: die Solarisbank, die als technischer Dienstleister und Partnerbank für eine Vielzahl an Fintechs agiert. Und so wurden die Ende vergangener Woche präsentierten Geschäftszahlen - das Institut macht 100 Millionen Euro Umsatz und strebt ein Umsatzwachstum von rund 40 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...