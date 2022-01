Der Hamburger Stromkonzern Encavis AG (WKN: 609500) ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen und baut sein Portfolio an Solar- und Onshore-Windparks weiter aus. Am Morgen teilte das Unternehmen mit, dass zwei weitere Solarparks in den Niederlanden ans Netz gegangen sind. Die Encavis-Aktie legte in der Folge um 2,44% zu und notiert derzeit bei 13,63 €. Die Aussichten des Solar- und Windkraftanlagenbetreibers sind langfristig gut - was eben auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...