Nachdem Tesla vor drei Monaten in den Niederlanden zehn Supercharger-Standorte für Fahrer von E-Autos anderer Marken geöffnet hat, ist es nun offenbar auch in Norwegen soweit. In dem skandinavischen Land wurden erste Nicht-Teslas an Superchargern beim Laden gesichtet. Ein Video des norwegischen Portals "elbil24" zeigt einen Audi e-tron, der an einem Supercharger nahe Oslo lädt. Nebbenes ist mit 44 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...